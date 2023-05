Voiture de la police incendiée à Saint-Louis : les premiers éléments de l’enquête

On en sait davantage sur le jeune manifestant arrêté, lors des manifestations d’avant-hier, par les forces de défense et de sécurité et qui est suspecté d’avoir incendié le véhicule de la Police de Saint-Louis.



Selon “SourceA” dans sa parution de ce mercredi, le présumé auteur de cet acte ô combien gravissime est âgé de 23 ans. Né à Mbour et fils de Souleymane et Khady Kane, M.S est un marchand ambulant de profession. D’après le journal, les flics lui reprochent d’avoir jeté le cocktail Molotov qui a failli cramer la voiture de la Police.



D’après toujours les indiscrétions parvenues à votre canard, après son interpellation, il a été découvert par devers lui plusieurs cocktails Molotov. Le présumé pyromane habite au quartier de Pikine, dans l’ancienne capitale de l’Afrique occidentale française.