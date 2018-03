Vols des files du pont Faidherbe : les malfaiteurs tombent

Depuis plusieurs jours, des sentinelles discrètes ont été placées aux deux extrémités du pont Faidherbe de Saint-Louis par le Commissaire Central El Hadj Bécaye DIARRA suite aux plaintes pour vols de files TH. Alors que les éléments du commissariat de l’île surveillaient l’axe allant vers leur secteur, ceux de Sor guettaient, silencieux, dans la zone du continent.





Hier nuit, deux jeunes ont été aperçus nuitamment en bas de l’ouvrage en train de couper les câbles. Une longue course poursuite sera engagée et le nommé Sabaly, âgé de 16 ans et habitant de BANGO, se déclarant ressortissant Bissau guinéen sera arrêté. Son complice en fuite est activement recherché.





Devant le Commissaire DIARRA, le jeune révèle le nom d’un acheteur de ces prises de terre qui servait à protéger les appareils du pont contre les décharges électriques et les courts-circuits. Il s’agit d’un forgeron de 70 ans environ. Les fouilles de sa canine au marché SOR n’ont pas permis de retrouver les éléments. Les policiers perquisitionnent sa concession à Diameguène. Là, une quinzaine de kilos des files ont été retrouvés. L’homme sera mis aux arrêts au commissariat central.



L’enquête se poursuit. Un éventuel receleur qui s’alimentait auprès du vieux devrait tomber. Les premières informations recueillies par les forces de sécurité prouvent que ces deux jeunes gens étaient les auteurs des coupes répétitives des conduites électriques de l’ouvrage métallique.



