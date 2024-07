Weekend mortel sur les routes : Trois décès et plusieurs blessés graves enregistrés

Au moins 4 accidents de la route enregistrés depuis hier matin sur l’axe Saint Louis - Dakar sur la RN2. Selon une note reçue, un bus est sorti de la route avant de se renverser à hauteur de Kelle-Gueye (Louga). Le bilan parle de 3 blessés graves. Le Premier ministre Ousmane Sonko s’est arrêté sur les lieux, informe document.



En début d’après-midi, c’est à hauteur du village de Afé Niang (Louga) qu’un véhicule particulier a fait plusieurs tonneaux en évitant un bus. Bilan, un mort et 4 blessés. Témoins de l’accident, les équipes du convoi du ministre de l’hydraulique et de l'Assainissement Cheikh Tidiane Dieye ont participé aux opérations de secours et d’assistance.



Un autre accident de la route impliquant un Bus aussi a eu lieu à hauteur Ngaye Mekhé. Bilan : plusieurs blessés (pas plus d’infos disponibles).



Enfin, un véhicule 4x4 est entré en collision avec un bus à hauteur de Diama Tiguette (Saint Louis). Il y a eu 2 morts et plusieurs blessés. L’ambulance venue secourir les victimes a été aussi victime d’accident sur les lieux. Elle est entrée en collision avec un Clando roulant en sens inverse.



Les fortes pluies combinées à l’état vétuste des bus et le comportement humain sont à l’origine de ces accidents, selon plusieurs témoins.