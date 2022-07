​"Khor manque de tout" : le cri de cœur de ses habitants – vidéo

Manque d’assainissement, d’un dispositif de collecte des ordures ménagères, d’une voirie et d’un plan d’urbanisation, les maux dont souffre ce quartier de 6.000 habitants s'étrennent tel un chapelet. Une preuve pour les membres de ce mouvement que ce quartier est complètement oublié par les autorités. À cette occasion de cette action civique, plusieurs ruelles insalubres ont été nettoyées par les fils de la localité. En plus de ces carences qui freinent l’épanouissement des Khorois, s’ajoute une école en lambeaux qui menace de s'écrouler. Une preuve pour les membres de ce mouvement que ce quartier est complètement oublié par les autorités. « Nous devons inculquer à la jeune génération des valeurs civiques et citoyennes et nous les intégrer dans un cadre approprié », a rappelé Mouhamedou Fadel KONE, le président de cette dynamique. Il invite dès lors le Gouvernement à diligenter la construction de l’école El Hadj Fandiery KONE.