À Saint-Louis, l’ACBEP veut donner l’exemple d’une construction publique fiable

L’Agence de construction des bâtiments et édifices publics (ACBEP) a adopté de nouvelles mesures dans le but de « pouvoir résorber l’ensemble des travaux ou des constructions qui lui seront assignés », a assuré mardi son directeur général, Baye Niasse.



L’ACBEP a désormais « pris de nouvelles dispositions pour pouvoir résorber l’ensemble des travaux ou des constructions qui lui seront assignés », a-t-il déclaré « à l’endroit de tous les maîtres d’ouvrage, mais aussi, de façon générale, à l’État ».



Il en a donné l’assurance lors d’une visite de chantier à l’Inspection régionale du travail et de la sécurité sociale (IRTSS) de Saint-Louis.



Il a rappelé que l’agence « travaille dans la logique de s’inscrire dans l’orientation de nos autorités ». Cette logique consiste à faire en sorte qu’« il n’y ait rien d’autre à faire que de donner le meilleur pour que les travaux puissent être réalisés à temps, avec la qualité et les normes de construction requises ».



Suivant les directives du ministère de tutelle, l’ACBEP réfléchit à de nouvelles constructions intégrant l’efficacité énergétique et utilisant des matériaux locaux.



M. Niasse a assuré que « l’agence est bien déterminée, depuis son installation, à travailler dans cette logique ».



« Nous allons, au sein de l’agence, bien nous préparer à avoir peut-être les directions qu’il faut : à partir de la mobilisation, en passant par la direction des études et de l’innovation, jusqu’à la direction en charge des chantiers », a-t-il expliqué.

Il a indiqué que l’ACBEP met en avant la rationalisation des ressources de l’État, car le constat est que, au Sénégal, le problème de la construction demeure un problème domestique.



Très souvent, les constructions peinent à être achevées ou souffrent de défauts de qualité.



« Et nous, en tant qu’agence de construction des bâtiments et édifices publics, nous avons tous les moyens et toutes les dispositions pour que, désormais, ce phénomène soit derrière nous », a-t-il rassuré.