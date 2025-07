Routes dégradées, évacuations risquées : Dièle Mbame paie le prix de l’oubli

Dièle Mbame, une localité située dans la commune de Ndiébène Gandiol, fait face à de nombreuses difficultés. Ses routes, quasi impraticables, entravent sérieusement l’écoulement de la production locale et freinent les activités économiques des populations. La situation se dégrade davantage pendant l’hivernage, une période critique où les pluies transforment les voies en bourbiers. Les élèves peinent à rejoindre l’école, souvent les pieds dans l’eau, et les tarifs de transport connaissent une hausse drastique, compliquant le quotidien des familles. Les femmes enceintes, pour leur part, doivent être évacuées vers Saint-Louis pour accoucher, un trajet éprouvant rendu encore plus risqué par l’état déplorable des routes. Des complications médicales sont fréquemment signalées en raison de ces conditions de déplacement. Face à cette situation alarmante, les habitants lancent un appel pressant aux autorités étatiques, les invitant à prendre en compte leurs préoccupations et à agir en urgence pour désenclaver la zone.