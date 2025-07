La guerre des routes entre conducteurs de Jakarta et chauffeurs de taxi

Les relations restent tendues entre les chauffeurs de taxi et les conducteurs de motos à Jakarta. Selon ces derniers, les taximen ne supportent pas les tarifs qu’ils appliquent aux clients. Pour les chauffeurs de taxi, les conducteurs de Jakarta ne respectent pas le code de la route et, en plus, ont un mauvais comportement en circulation. Toutefois, ces conducteurs de Jakarta sollicitent l’État pour prolonger le délai, afin qu’ils puissent compléter les dossiers à fournir et être en règle.