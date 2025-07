Saint-Louis : l’ONAS en tournée pour évaluer les risques d’inondation

Dans le cadre de sa tournée à Saint-Louis, le Directeur Général de l’Office National de l’Assainissement du Sénégal (ONAS), M. Seni Diène, s’est rendu dans plusieurs zones sensibles de la ville, accompagné de ses équipes techniques.



Cette visite visait à faire un diagnostic approfondi des infrastructures d’assainissement, alors que les risques d’inondation sont de plus en plus préoccupants en cette période de pluies.



Parallèlement, les opérations de curage des ouvrages d’assainissement se poursuivent activement, dans le but de renforcer la capacité d’évacuation des eaux usées et pluviales.



« Nous avons trouvé une situation problématique. L’exutoire est plus bas que le niveau du terrain naturel (TN) », a-t-il déclaré le directeur général évoquant le cas de Pikine.



Il a également pointé un quartier particulièrement vulnérable, où la nappe phréatique affleure dangereusement.



« C’est une zone submergée. Il est urgent de trouver de véritables solutions pour soulager les populations de cette situation inconfortable », a-t-il ajouté.



Face à ces constats, M. Diène a insisté sur la nécessité de requalibrer le bassin de rétention, afin qu’il puisse jouer pleinement son rôle dans l’évacuation des eaux, sans créer de surcharge ou de refoulement dans les quartiers environnants.