​« Pour que la pêche survive et que le gaz soit exploité » : le plaidoyer d’un observatoire de Saint-Louis (vidéo)

Dans le cadre de son programme de renforcement de transparence et la redevabilité dans le Secteur extractif, le Forum civil a initié mardi un atelier mise à niveau des membres de l'Observatoire Territorial de Saint-Louis. La session invite les parties prenantes à mieux comprendre le contenu de la Responsabilité Sociétale d’Entreprise et les modalités de suivi d’un plan de gestion environnementale et sociale. Le représentant des pêcheurs a magnifié la mise en place de ce dispositif en assurant qu'il va permettre de « rendre visible tout ce que nous dénonçons ». « Nous espérons que les autorités vont ouvrir les yeux pour regarder la réalité en face », a laissé entendre Moustapha DIENG, membre de l'observatoire « Le gaz, c’est bien, mais il n’est pas plus important que le poisson. Le gaz est une ressource qui s’épuise. Or, la pêche est une activité qui perdure. Nous sommes pour que la pêche survive et que le gaz soit exploité », a soutenu M. DIENG par ailleurs secrétaire général du syndicat national autonome des pêcheurs du Sénégal.