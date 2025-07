Pilote Barre : un forum communautaire contre les mariages précoces

Un forum communautaire de sensibilisation sur les mariages précoces s’est tenu hier à Pilote Barre, dans la commune de Ndiebène Gandiol, en présence d’acteurs communautaires, de leaders religieux et de représentants du ministère de la Femme.



Les participants ont alerté sur les conséquences néfastes des mariages précoces, notamment les grossesses non désirées, les divorces précoces et les situations familiales instables.



« Nous avons constaté que les divorces et les mariages à problèmes sont nombreux dans ce village », a déclaré Adja Ndatté Ka, cheffe du service régional du ministère de la Femme et des Solidarités.



Elle a, à cette occasion, lancé un appel aux parents et tuteurs, les exhortant à renforcer la communication au sein des couples et des familles, et à accompagner les jeunes dans leurs choix de vie.



Ce forum, organisé en partenariat avec le Comité départemental de protection de l’enfance (CDPE), s’inscrit dans le cadre des efforts communautaires pour prévenir les violences basées sur le genre et promouvoir le dialogue socialautour des droits des filles.