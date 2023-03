​08 mars à DIOUGOP : la citoyenneté et l’intégration sociale au menu de la célébration (vidéo)

La journée internationale des droits de la Femmes a été célébrée mercredi par une mobilisation sociale sur le site de Diougop. L’occasion a été saisie de procéder au lancement officiel du projet d'animation et d'éducation citoyenne. Ce programme déroulera plusieurs activités relatives à l'accompagnement social des bénéficiaires du Projet de relèvement d'urgence et de résilience à Saint-Louis (SERRP). Le Serrp qui entame sa dernière phase avec la construction en cours des logements définitifs, veut sensibiliser les impactés à s’approprier des différents ouvrages réalisés en vue d’améliorer leurs conditions de vie. Il veut également « responsable les acteurs étatiques qui devront assurer la relève ». Les Femmes ont magnifié les initiatives de restauration des moyens de subsistance mises œuvre à leur profit et à l’intégration sociale suscitée par leur relogement à Diougop.