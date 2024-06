​4e édition de régates de Mbaar mi : la fraternité et la parenté vivifiées dans la Langue de Barbarie

Goxu Mbacc a vibré lundi lors de la quatrième édition des régates organisées par l’Association dénommée « Mbaar mi ». Des moments de communion, tenus après une longue campagne de pêche, en vue de renforcer les liens de fraternité et de parentés entre les sous-quartiers de la Langue de Barbarie. Au terme des courses parrainées par Abdou Sy Wade et Ndoumbé Badiane, les pirogue de Diallo et de Aly Ndèye Diop se sont respectivement classées première et deuxième de la compétition. Le président Khaly FALL et ses collègues, très dynamiques dans le sport, le développement et le social, ont invité les autorités administratives et municipales ainsi que les bonnes volontés à accompagner la pérennisation de cette initiative.