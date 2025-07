Disparition du journaliste Gamby Diagne : Saint-Louis perd un homme de parole et de service

Saint-Louis est en deuil. Gamby Diagne, enseignant, journaliste et fervent militant associatif, est décédé des suites d’une longue maladie.



Homme de conviction, Gamby Diagne a marqué de nombreuses générations à travers son engagement pour l’éducation et l’information.



Enseignant de formation, il s’est également illustré comme correspondant de la DTV et journaliste à la radio Dunya de Saint-Louis, où il animait une émission hebdomadaire dédiée à l’éducation.



Au-delà du journalisme, Gamby Diagne était un acteur engagé sur plusieurs fronts. Membre actif de mouvements corporatistes dans le secteur de l’enseignement, il s’est aussi battu pour la défense des droits des consommateurs.



Il représentait d’ailleurs les usagers au sein du conseil d’administration de l’hôpital régional de Saint-Louis, où il plaidait pour un meilleur accès aux soins et un traitement digne pour tous.



Passionné par sa ville natale, il a œuvré, souvent dans l’ombre, à faire rayonner Saint-Louis à travers la création de plusieurs plateformes d’information en ligne. Ces initiatives visaient à tisser un lien constant entre la ville tricentenaire et sa diaspora, convaincu que l’information de proximité est un outil de cohésion et de développement.



La prière mortuaire est prévue ce vendredi à 17 heures à la mosquée Péthiely, suivie de l’inhumation au cimetière de Marmiyal.



Homme véridique, profondément serviable, Gamby Diagne laisse l’image d’un Saint-Louisien dévoué.

En cette douloureuse circonstance, Ndarinfo présente ses condoléances émues à sa famille, à ses proches, à ses collègues enseignants et journalistes, ainsi qu’à toute la communauté saint-louisienne.