​APPUI AUX ZONES 20 ET 21 : Chase et Austin KANTOR mettent les bouchées double

Après le succès de leur collecte de fonds en 2023, au profit de tournoi de football de la zone de Ngnith, Chase et Austin KANTOR ont mis les bouchées, cette année. Revigorés par la satisfaction de la jeunesse bénéficiaire des équipements sportifs, ils ont décidé d’élargir leur élan de solidarité à la commune de voisine de Ronkh.



Ainsi, des enveloppes financières ont pu être mises à la disposition de dirigeants locaux des zones 20 et 21 de l’ODCAV pour une bonne organisation de la finale du tournoi du football. Aussi, des dotations financières ont été accordées aux maires des deux communes, parrains des compétitions.



Des jeux de maillots, des blousons et des ballons ont été offerts aux équipes finalistes en plus d’un trophée pour le vainqueur de la zone 21.



Initiés au football, très tôt, Austin et Chase, ont évolué à l'équipe de l’école secondaire de Scarsdale Middle School. Leur passion pour football a fini de stimuler chez les deux férus du ballon rond, en engagement solidaire et humanitaire, matérialisé d’abord aux États-Unis.



Touchés notamment par le fait que des jeunes à travers le monde, nourrissent l’amour du sport sans avoir les moyens de le pratiquer, ils ont mis en œuvre une initiative caritative commune.



"Le football occupe une place importante dans la vie de ces personnes, et je suis tellement heureux de pouvoir contribuer à leur programme de football", s’exclame Chase KANTOR, content d’apporter cette généreuse contribution.



"Nous avons le sentiment d'avoir accompli quelque chose de significatif et espérons continuer à collecter des fonds et à aider d'autres manières", martèle Austin, touché par l’ampleur de la joie suscitée par leur assistance en faveur des jeunes du Walo.



Ils promettent de poursuivre et de renforcer leur initiative.