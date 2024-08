​Action citoyenne : Pastef/Ngallèle reboise un axe stratégique du quartier

Les membres et sympathisants des Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité (Pastef) à Ngallèle et environs, ont mène dimanche une activité de reboisement et de nettoiement le long du mur de clôture des cimetières. Cet axe est le point d’entrée de Ngallèle 2020.



Cette initiative est prise en réponse à l’appel à l’embellissement du cadre de vie lancé par le président de la République Bassirou Diomaye FAYE à Touba.



Au nom de ses camarades, Ousmane AW, membre de Pastef/Ngallèle, s’est réjoui de la participation de responsables de la Commune de Saint-Louis à cet investissement humain. Le reboisement a vu par ailleurs la présence de Cheikh SARR, sentinelle de la propreté du quai Roume. Un engagement qui lui a valu d’être désigné homme de l’année de Ndarinfo en 2015.