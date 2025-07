Saint-Louis : lancement de travaux de voiries pour plus de 3,6 milliards FCFA

La ministre de la Famille et des Solidarités, Maïmouna Dièye, a lancé ce lundi à Saint-Louis des travaux de construction de voiries assainies et éclairées dans six quartiers, pour un linéaire de 5,01 km. Financé par l’État du Sénégal et la BAD à hauteur de plus de 3,6 milliards FCFA, ce projet entre dans le cadre du programme PROMOVILLES. Des initiatives similaires sont prévues à Podor et Richard-Toll.