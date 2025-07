Meta innove, les Sénégalais s’inquiètent : la vie privée en question

Au Sénégal, de nombreux utilisateurs des applications de messagerie appartenant à Meta ont exprimé leurs inquiétudes face aux récentes mises à jour. L’introduction de l’intelligence artificielle sur ces plateformes soulève des questions sur la confidentialité et la sécurité des données personnelles. Si ces nouvelles fonctionnalités séduisent une partie du public par leur efficacité et leur pertinence, d’autres appellent à la vigilance et à la prudence. Entre innovation technologique et respect de la vie privée, le débat reste ouvert.