​Affaissement d'une maison à NDAR TOUTE : le vieux Abdoulaye FALL a rendu l’âme.

Abdoulaye FALL, âgé de plus de 70 ans, a finalement, rendu l’âme, hier, suite à ses blessures provoquées par l’affaissement d’une concession à NDAR TOUTE ( Santhiaba). Pour rappel, t Fatou Niang SOW, âgée de 14 ans, a été libérée par les médecins, le même jour, après ses premiers soins. La jeune Ndeye Ma FALL, élève en classe de seconde est toujours en salle de réanimation.Abdoulaye FALL était " connu courtois, bien apprécié de ses voisins avec de bonnes manières", indique un de ses proches. " Il a partagé sa vie entre le travail et la prière", a-t-il ajouté. Il sera inhumé, aujourd’hui.très touché par cette perte, présente ses condoléances à sa famille et à toute la population de la Langue de Barbarie.