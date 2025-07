Rerou Tamkharit : quand les coépouses unissent tradition et solidarité

Le Rerou Tamkharit est une tradition ancienne, profondément enracinée dans certaines communautés sénégalaises. Elle permet aux deuxièmes, troisièmes et quatrièmes épouses – appelées Gnarel en wolof – de se rendre auprès de la première épouse du mari pour lui demander une contribution financière en vue de célébrer la fête de Tamkharit.



Au-delà de l’aspect pécuniaire, cette démarche met en lumière le rôle symbolique et respecté de la première dame dans le foyer. Elle est souvent considérée comme la gardienne des traditions et la référence pour les autres épouses.



Cette coutume renforce la convivialité et la bonne entente entre coépouses. Elle crée un cadre de dialogue, d’humilité et de respect mutuel, loin des clichés de rivalité dans les ménages polygames.

L’ambiance est généralement joyeuse et animée avec des échanges de billets, des bénédictions, des rires et des gestes fraternels circulent entre coépouses, voisines et proches.