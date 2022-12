​Assainissement, voirie interne et Wifi : le Crous revisite ses chantiers – vidéo

Le nouveau directeur du Centre Régional des Œuvres Universitaires (CROUS) s’est imprégné hier de l’état d’avancement des travaux engagés au sein du campus social dans le but d'améliorer les conditions sociales des étudiants. Il s’agit du projet d’assainissement, des travaux de la voirie interne et de la couverture Wifi. Le chef du service régional de l’ONAS qui prenaIt part à cette prospection a indiqué que les travaux d’électromécanique vont débuter dans les meilleurs délais après la suite de la réception prochaine des équipements. Abou SY a soutenu que les opérations de génie civil et de réhabilitation de la station principale de pompage ont été entièrement exécutées. Pour la voirie interne, le pavage de la chaussée et des bordures a été réalisé et l’entreprise soumissionnaire assure que les travaux de trottoirs vont bientôt démarrer. Ahmadou Bamba KA a noté pour sa part que le projet de couverture wifi, une vieille doléance des étudiants, est au stade terminal de déploiement de ses points d’accès. Il sera suivi d’une phase de test du signal. Il s’est dit satisfaisant du niveau d’exécution des chantiers de manière globale, en invitant, néanmoins, les entreprises à accélérer la cadence.