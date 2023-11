​Avis d’une houle dangereuse sur la grande côte à partir de ce lundi

L’Anacim annonce dans sa prévision météorologique de ce dimanche une houle dangereuse de secteur Nord pouvant atteindre ou dépasser 2.5 m sur la Grande Cote, Dakar et au Large à partir de ce lundi 06 novembre 2023 à 00 h au jeudi 09 novembre 2023 à 06 h.



L’agence invite les pêcheurs et les usagers de la mer à faire d’Une vigilance absolue et à respecter impérativement les consignes de sécurité.