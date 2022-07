​Bango – Ngalèlle Nord Extension : les impactés font de graves révélations et s’adressent à Macky SALL - vidéo

La tension soulevée par les démolitions des concessions de Ngalèlle-Nord Extension, Bango Sud en décembre 2019 ne s’est toujours pas estompée. L’annonce la délocalisation de l’hôpital de niveau 4 de 8 hectares, du camp du GMI transféré à Leybar et à la non-édification de la caserne des sapeurs-pompiers, soulèvent l’ire des impactés. « On nous avait fourni comme cause des déconstructions, que devait l’Etat ériger des travaux d’utilité publique dans ce site. Seule, l’école de formation au métier du gaz et de pétrole a été maintenue », crie leur porte-parole qui dénonce « la gestion nébuleuse de ce dossier ». « Toutes les constructions n’ont pas eu lieu. Les populations qui avaient subi ces démolitions n’ont pas reçu leur titre de propriété. À la place des ayants-droits, des passagers clandestins ont été servis. Des lots de 500 et 1000 mètres carrés sont fournis à des personnes qui n’ont jamais connu ce site. Il suffit de parcourir l’assiette pour s’en rendre compte. Or, la plupart des victimes étaient venues de la Langue Barbarie. Leurs maisons étaient détruites par les vagues », a-t-il ajouté. Malgré la promesse faite par le maire de Saint-Louis Mansour FAYE de diligenter les indemnisations aux impactés, « aucun sou n’a été encore reçu », renseigne M. FALL. Ils disent interpeller, en dernier recours, le président Macky SALL pour que justice soit faite.