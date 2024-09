​Bataille de Safilème : Gandiol ressuscite un pan de sa glorieuse histoire

Le 198ᵉ anniversaire de la bataille de Safilème a été célébré hier mardi en grande pompe au stade Gandiol. Une commémoration marquée par une forte mobilisation des groupements féminins à côté de représentants du gouvernement, de l’Assemblée nationale, d'autorités administratives et politiques locales. Des processions de communautés ethniques représentatives du riche patrimoine culturel du Gandiolais ont rythmé cette mobilisation qui célèbre la première défaite de l’armée coloniale française en Afrique occidentale française (AOF).



Le plaidoyer pour une meilleure appropriation de ce fait glorieux a été lancé par le président de l’Association And Sam Cossanou Ganjool Idrissa NDIAYE. Ce dernier a adressé de vifs remerciements au Premier ministre Ousmane SONKO. « Il a instruit les ministères de la Femme et des Sports d’appuyer la tenue de l’événement », a-t-il enseigné



« Les actes de bravoure révélés durant cette bataille doivent occuper leur place dans l’histoire générale du Sénégal », a-t-il ajouté. « Le Gandiol est une terre d’histoire et de valeurs. Nous nous engageons à vivifier ce patrimoine oubli », a laissé entendre Idrissa NDIAYE.



Représentant la ministre de la Femme et des Solidarités Maimouna DIEYE à cette cérémonie, le conseiller technique Oumar SAMB a annoncé l’élaboration d’un programme d’accompagnement en faveur des groupements féminins. « Madame Le ministre a décidé d’octroyer aux femmes de Gandiol des formations, des financements et un accompagnement dans la commercialisation de leurs produits sur les marchés nationaux et internationaux », a-t-il dit.