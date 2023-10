​Casse-tête des licences : les pêcheurs sollicitent l'intervention du président Macky Sall

L'attente devient longue pour les pêcheurs de Saint-Louis contraints au chômage par la non-entrée en vigueur du protocole de pêche 2024 avec la Mauritanie. Les choses n’ont toujours pas évolué alors que le doucement a été paraphé. Devant la presse, hier, les pêcheurs ont regretté la cherté du permis en question. Ils demandent au chef de l'Etat d'intervenir pour les rendre gratuites ou plus accessibles.



La direction de la Commission "Senne Tournante" a alerté par ailleurs sur l'ampleur des dommages occasionnés par la plate-forme gazière installée à Diatara au détriment des petites pirogues. Une situation qui encourage de grosses conjonctures financières dans la Langue de Barbarie.



" Nous vous demandons, Monsieur président Macky Sall de discuter avec votre homologue Mauritanien pour l'instauration d'une zone tampon de 5 kilomètres pour ces embarcations", a lancé Mamadou SENE. " Cela leur permettra d'assurer la pêche du jour et le ravitaillement des populations ", a-t-il ajouté. M. SENE et ses collègues implorent l'expression de la " générosité" du président de la République pour soulager les acteurs.