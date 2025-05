Première cargaison de Gaz : BP en fête, les pêcheurs en colère

L'annonce de la célébration ce mardi de l'exportation de la toute première cargaison de gaz naturel liquéfié (GNL), organisée par BP et Kosmos Energy soulève l'ire des pêcheurs artisanaux de Saint-Louis.



Loin de se réjouir, les membres de l’Association des Pêcheurs Artisanaux à la Ligne de Saint-Louis (APALS) voient dans cette cérémonie une provocation. Pour eux, cette exportation marque le début d’un avenir encore plus incertain, où leur activité principale, la pêche, est menacée par les impacts environnementaux et économiques liés à l’exploitation gazière.



« Ils nous invitent à festoyer alors qu’ils nous ont tués », s’indigne Mamadou Sarr, président de la commission environnement de l’APALS au cours d'une rencontre avec la presse ce matin. « Elle [BP] a créé notre précarité et maintenant on nous demande de célébrer sa réussite ? », s'est-il interrogé.



Les pêcheurs dénoncent un manque de concertation et d'accompagnement, alors que l’accès à certaines zones de pêche est désormais restreint, compromettant leur quotidien. Selon eux, les bénéfices du projet de gaz ne profitent pas aux communautés locales, qui subissent au contraire les contrecoups d’une industrialisation accélérée du littoral.



« Nous ne répondrons pas à l’invitation. Nous sommes en deuil. BP est en train de nous martyriser », déclare Mamadou Sarr, appelant les autorités à intervenir face à ce qu’il considère comme une provocation.