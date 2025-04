Arraisonnement de 12 pirogues près du GTA : les pêcheurs artisanaux de Saint-Louis exigent une enquête

L'Association des Pêcheurs Artisanaux à la Ligne de Saint-Louis (APALSL) a tiré la sonnette d’alarme face à une série d’arraisonnements jugés abusifs dans des zones situées hors du périmètre d’exclusion du projet gazier GTA (Grand Tortue Ahmeyim).



Selon l’association, plus de douze (12) pirogues ont été arraisonnées le 5 avril, alors qu’elles se trouvaient, d’après leurs relevés, à près de 2 kilomètres en dehors de la zone d’exclusion définie et balisée autour du site gazier.



Une situation jugée alarmante par les pêcheurs de la Langue de Barbarie, qui estiment que ces actes « compromettent gravement la paix sociale et les moyens de subsistance » de leur communauté.



Dans une lettre adressée au gouverneur, également président du Comité régional de concertation sur le projet GTA, les pêcheurs dénoncent non seulement des sabotages de matériels et de cordages, mais aussi le manque total d’informations officielles sur les opérations d’arraisonnement.



« Aucune information officielle ne nous a été communiquée, malgré nos démarches auprès de l’Inspecteur régional des pêches, de la Direction de la surveillance et du Conseil local de la pêche artisanale », déplore l’association.



L’APALSL souligne que ces incidents interviennent dans un contexte particulièrement tendu, où les pêcheurs font face à de multiples défis économiques.



« Nous dénonçons fermement ces actes, qui surviennent à la veille de la période critique de l’année que nous appelons thiorone (avril, mai, juin), lorsque l’activité de pêche autour du Diatara est à son pic. Cette période est cruciale pour la sécurité alimentaire et les revenus des familles de pêcheurs », précisent-ils.



Les pêcheurs ajoutent que ces tensions viennent s’ajouter aux difficultés déjà causées par les restrictions sur les zones de pêche et les effets directs des travaux liés au projet gazier, créant un climat social de plus en plus tendu.



L’APALSL appelle les autorités compétentes à prendre des mesures urgentes pour apaiser la situation et ouvrir une enquête immédiate sur les incidents du 5 avril. « Nous craignons que l’absence de réponses rapides ne débouche sur une crise sociale que personne ne souhaite », ont-ils conclu.



Ami GUÈYE