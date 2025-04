Guet-Ndar : Les pêcheurs rejettent l'interdiction des filets en mono-filament

Les pêcheurs de Guet Ndar sont très remontés contre la ministre de la Pêche, des Infrastructures maritimes et portuaires, Docteur Fatou Diouf. Cette dernière a annoncé, ce lundi à l’Assemblée nationale, que l’État travaille sur un programme de remplacement des filets en mono-filament.



Selon la ministre, les cordes constituant les filets en mono-filament sont nocives pour l’environnement marin. Une déclaration que la communauté des pêcheurs de la Langue de Barbarie rejette catégoriquement.



Les acteurs de la pêche contestent les propos de la ministre et apportent des éclairages sur l'utilisation de cette matière. Ils affirment leur désaccord et invitent leur tutelle à venir se ressourcer auprès des véritables acteurs du secteur, pour mieux comprendre les réalités du terrain.