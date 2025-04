Guet-Ndar : les femmes transformatrices de poissons réclament un espace digne de leur travail

Sur le site de transformation de produits halieutiques de Sine, à l’Hydrobase, les femmes vivent dans des conditions précaires. Entre l’insalubrité, la flambée du prix de la sardinelle et le manque de financement, leur activité peine à survivre. Les "Diambaarou Sine" appellent l’État à moderniser le site et à régler la problématique de la brèche, qui freine l’accès des pêcheurs et affecte la disponibilité des ressources.