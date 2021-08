​Chavirement de migrants au large de Saint-Louis : 17 corps sans vie repêchés

Une embarcation 58 personnes en partance pour l'Espagne s’est engloutie dans les eaux Saint-Lousiennes non loin de Ndiago. 16 corps sans vie ont été repêchés à l’heure actuelle. Au total, 17 morts ont été recensés alors que d’intenses recherches sont menées pour retrouver d’éventuels survivants au chavirement. Plusieurs jeunes habitants de la Langue de Barbare et du Faubourg de Sor avaient voulu participer à la dangereuse aventure.



Plus d’une dizaine de personnes secourues par la marine bénéficient de soins aux urgences du centre hospitalier régional de Saint-Louis.



Depuis la reprise du phénomène tragique marquée par un fort engouement, plusieurs naufrages ont été enregistrés entre la Commune de Ndiébène Gandiol et le quartier de Goxu Mbacc. Récememnt, beaucoup de jeunes de Pikine ont péri lors d’un incendie de pirogue au large de Mbour.



