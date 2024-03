​Comment préparer et vivre le mois de Ramadan

Le mois béni de Ramadan s’ouvre aux mille lueurs et lumières. Pour cueillir les fruits de ses instants de foi et de recueillement, le croyant a besoin de renouveler ses intentions et de parfaire ses actes d'adoration. L’éminent professeur Serigne El Hadji Mohsine nous indique, à travers ce premier cours magistral, le comportement à adopter et le chemin à suivre pour réussir l'examen. Regardez (et partagez pour fructifier vos bienfaits). Bon Ramadan