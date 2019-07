​Contrôle citoyen : le CVCC de Saint-Louis a validé ses plans d'action (vidéo)

Le comité de veille et de contrôle citoyen (CVCC) poursuit sa marche après sa mise en place en août 2018 sur initiative d’Enda-Diapol et de l’ARADES. Il a organisé mardi une réunion de validation des plans d'action en présence de ses différentes parties prenantes.



Le CVCC devient ainsi une entité autonome pour contribuer au contenu local et permettre une meilleure sensibilisation sur les opportunités de l'exploitation du gaz. L’entité informe par ailleurs sur les fonds de péréquation, le développement local et déroule au profit des jeunes, des sessions de formation sur les métiers gaziers, l’agriculture, l’aquaculture, les énergies renouvelables et métiers connexes.



Composé d'élus municipaux et départementaux, il reçoit également le concours d’organisations de jeunes et de femmes, des membres de la société civile. Les plans d’action élaborés au terme de la rencontre sont axés sur le déroulement d’actions de communication intercommunale, l’organisation d’une randonnée pédestre et une conférence sur le contenu local.



>>> Les réactions des parties prenantes …