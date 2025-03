​Criminalité faunique : Un trafiquant de deux hyènes et ses complices interpellés à Kaolack

C'est à Kaolack que le Commissariat Central a vu débarquer sur son parking, le 27 février 2025, deux (02) hyènes apeurées, en piteux état, originaires du Sine Saloum et enchaînées de la tête aux pieds par leur geôlier.



Le présumé braconnier et trafiquant de ces 02 hyènes, a été interpellé en flagrant délit de détention, circulation et tentative de commercialisation de ces 2 animaux sauvages, en compagnie de ses 3 présumés complices, par les agents des Parcs Nationaux, appuyés d'une solide équipe de policiers de la Brigade de Recherche de la Sûreté Urbaine du commissariat et de l'appui du projet Eagle de lutte contre le trafic de faune. Ils ont tous été placés en garde à vue et entendus par les services de Police et des Parcs Nationaux. Ils seront sûrement présentés au parquet du Tribunal de Grande Instance de Kaolack. Ils risquent de fortes amendes et des peines de prison pour acte de braconnage dans les réserves du Sénégal ainsi que la tentative de commercialisation de ces 2 hyènes.



Il est important de rappeler que nul ne peut se soustraire à la loi et prélever un animal sauvage dans la nature au Sénégal, sans en obtenir au préalable les autorisations nécessaires auprès des Parcs Nationaux ou des Eaux et Forêts.



Même si les hyènes jouissent parfois à tort d'une mauvaise réputation, elles sont pourtant intelligentes et vivent en famille avec une vraie structure familiale proche de la nôtre. Elles utilisent par exemple des pouponnières pour les jeunes hyènes qui sont gardées par une vieille tante pendant que les adultes partent en chasse. Fortement braconnées au Sénégal pour leurs pouvoirs mystiques et l'alimentation du commerce illégal de faune vers l'international, elles font entièrement partie de l'équilibre naturel fragile du Sine et Saloum en y étant son plus grand prédateur dans la chaîne alimentaire.



Plus important encore, les hyènes contribuent largement au développement économique et touristique du Sénégal grâce aux nombreux visiteurs qui espèrent pouvoir observer cet animal atypique voir magique ou tout simplement entendre son cri la nuit en pleine brousse depuis leur chambre d'hôtel.



Pour toutes ces raisons, il est important de la respecter, de la protéger et de la maintenir dans son environnement naturel.