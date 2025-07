Présumées bavures policières à Cambérène et Rosso : le chef de l'État parle de scènes "insoutenables et inacceptables" et ordonne une enquête rigoureuse



Le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, a réagi aux présumées bavures policières ayant causé la mort de jeunes à Cambérène et Rosso, dès son retour du 4ᵉ Sommet sur le financement du développement à Séville.

D'emblée, il a rappelé que « sur le plan des principes, les forces de l'ordre sont censées rassurer les populations et les protéger. »



Les Sénégalais se sont fortement indignés face à ces dérives. Selon le président Diomaye Faye, « la mort de citoyens lors d'interpellations de la police ne pourra jamais être considérée comme une banalité. »



Le président, qui affirme avoir visionné des scènes « insoutenables et inacceptables », a annoncé que des enquêtes sont en cours, « en toute impartialité », pour situer les responsabilités et appliquer les sanctions qui s’imposent.

« On ne saurait se servir de citoyens ayant fait l’objet d’une arrestation, dans le cadre d’échauffourées contre la police, comme d’un quelconque bouclier humain. Cela ne relève pas des règles d’engagement des forces de défense et de sécurité sur le terrain. », a-t-il déclaré.

Ainsi, il a donné instruction au ministre de l’Intérieur et au directeur général de la police de mener des enquêtes rigoureuses, en vue de sanctions fermes, mais aussi de soumettre un rapport circonstancié sur chacun de ces cas.

Le chef de l'État souhaite que des mesures exemplaires soient prises « pour que ces cas servent d'exemple, et que plus jamais la mort dans les commissariats, lors d'interventions pouvant être maîtrisées, ne soit acceptée comme une normalité. »



A.G