​Crises sociales et politiques, recrudescence des accidents : l’AIUS situe les responsabilités et plaide pour un changement de comportements.

L’Association des Imams et Ulémas de Saint-Louis (AIUS) brise le silence devant les tensions répétitives qui secouent le pays. Des remous au sein d'hémicycle, aux séries d’invectives sur les réseaux sociaux en passant par les accidents dont le dernier et plus meurtrier a emporté 41 vies sur la route de Kaffrine, suscitent de la crainte chez les religieux. Ils appellent à redresser la barque avant qu’il ne soit tard. Les imams plaident pour « la pacification de l’espace politique et son apaisement » en invite toutes les parties au « changement de comportement à même d’assurer la paix sociale au Sénégal et dans la sous-région ». Suivez leur déclaration …