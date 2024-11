​Crue du fleuve Sénégal 2024 : Vigilance orange à Dagana

L’Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal (OMVS) a émis un communiqué le 18 novembre 2024, alertant sur la crue actuelle du fleuve, causée par une pluviométrie exceptionnelle dans le Haut bassin.



Les zones de Dagana et Rosso restent en vigilance orange, tandis que Podor, Tékane et Jdeur El Mouhguen sont désormais en vigilance jaune, en raison de la baisse des écoulements sur les principaux affluents.



Le plan d'alerte de l'OMVS, prenant en compte les dernières données hydrologiques et les effets du changement climatique, prévoit des actions préventives adaptées.



Le Soleil