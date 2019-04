​Décor lugubre au marché NDAR : des hordes de rats, des toits cassés et des amas de déchets … (vidéo)

Les commerçants du marché NDAR ont arboré des brassards rouges, mardi, pour dénoncer l’état de décrépitude avancé de cet espace de vente. Ils ont dénoncé le laxisme de la Mairie, en évoquant de graves dangers qui pèsent sur la vie des marchands qui fréquentent ces lieux.



Une visite guidée des coins et recoins de ce patrimoine historique laisse apparaitre donne un décor lugubre et peu reluisant.



Des trous d'habitats de rats, des toits fracassés, des toiles d’araignées, des amas d’ordures de toutes sortes s’y amoncellent. Chats, mouches et moustiques se partagent le festin décomposé, non récupéré depuis plusieurs mois. L’odeur infecte qui s’y échappe est inqualifiable.



Le tableau qu’offre le marché aux poissons est plus que sombre. Un véritable problème de santé publique se pose.



S’adressant à la presse, les marchands décident de se dresser désormais contre une « injustice » délibérée. « Avec tout cela, nous payons régulièrement nos taxes », crie leur porte-parole. Ils exhortent le maire Mansour FAYE à tenir les promesses qu’il avait faites relatives à la réhabilitation.