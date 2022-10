​Des élus espagnols découvrent les trésors du CRDS de Saint-Louis – vidéo

Une forte délégation de parlementaires et de sénateurs espagnols a visité lundi le Centre de Recherches et de Documentation du Sénégal (CRDS), rattaché l’Université Gaston Berger. Depuis plus d’une douzaine d’années, cette instruction sise à la pointe Sud de Saint-Louis, bénéficie du soutien de la coopération espagnole. Cet appui s’est matérialisé par la réhabilitation de l’infrastructure, l’installation d’un compactus pour la restitution des biens culturels et l’érection récente du centre d’interprétation (CIP) du patrimoine cultuel et naturel. Cet espace interactif et multilingue met en évidence toute la beauté et diversité culturelle des peuples de la vallée du fleuve. Fatima FALL, la directrice du centre, nous livre ses impressions.