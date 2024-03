​Développement du Téléenseignement : l’IA de Saint-Louis bénéficiaire du programme de distribution de 10.000 tablettes

L’Inspection d’Académie de Saint-Louis a été inscrite sur la liste des bénéficiaires du programme de distribution de tablettes éducatives, mis en œuvre par le projet du Ministère de l’Éducation pour le développement du Téléenseignement (PROMET).



Cette dynamique vise à amélioration de l’accès aux ressources éducatives par le biais du téléenseignement. Grâce au projet, 10.000 tablettes contenant des ressources pédagogiques numériques seront distribuées 6 IA, dont 21 Inspection de l’Éducation et de la Formation (IEF) du Sénégal.



« Pour répondre aux exigences d’équité des IEF des zones rurales » sont ciblées, renseigne Amadou Sidy Aly BA, le coordonnateur du PROMET.



« L’usage de ces outils va créer une culture numérique en plus d’impulser une nouvelle dynamique avec l’écosystème numérique. Aujourd’hui, on ne peut pas faire abstraction de la dimension numérique dans nos enseignements et formations », a-t-il déclaré en marge d’une mission e partage de la stratégie d’utilisation et de suivi de ces dotations tenue hier à Saint-Louis en présence des autorités éducatives locales, des chefs d’établissement et de responsables d’associations de parents d’élèves.