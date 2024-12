​Développement du Tourisme à Saint-Louis : Cinq pistes à explorer ...

Renforcement des moyens du Syndicat d'Initiative et de Tourisme



Pour dynamiser le secteur, un premier pas consisterait à renforcer les ressources et les moyens d'action du syndicat d'initiative. Cela pourrait passer par une augmentation des financements, mais aussi par des formations spécifiques pour les membres. Des compétences accrues en marketing et en gestion de projets permettront de mieux structurer l'offre touristique et de répondre aux attentes des visiteurs. Ces efforts seront vains si les acteurs ne font pas preuve d'unité, de cohésion et de dialogue sincère en n'ayant qu'un seul objectif, faire rayonner au firmament Saint-Louis du Sénégal.



Réorganisation du Métier de Guidage



L'évolution du métier de guide touristique est également cruciale. Pour valoriser la richesse culturelle et historique de Saint-Louis, il serait judicieux de mettre en place un programme de certification destiné aux guides. Cette formation devrait inclure des modules sur l'histoire locale, les pratiques écologiques et le développement durable, garantissant ainsi une expérience enrichissante pour les touristes tout en respectant l'environnement. Le Centre de Référence aux Métiers du Tourisme (CRMT) pourrait jouer un rôle crucial dans cette dynamique et permettre aux guides non-formés de renforcer leurs compétences.



Protection de l'originalité du Patrimoine



La sauvegarde et la valorisation du patrimoine architectural et culturel de Saint-Louis doivent être une priorité. Il est urgent de développer un cadre juridique protecteur et d'encourager les initiatives communautaires visant la préservation des sites historiques. Par ailleurs, des campagnes de sensibilisation devraient être menées auprès des habitants pour les impliquer dans cette démarche de protection.



Vulgarisation de l'Écotourisme



L'écotourisme représente une opportunité majeure pour attirer un public soucieux de l'environnement. Il est essentiel de vulgariser ce concept et de faire l'inventaire des unités écologiques à découvrir. De plus, le développement de circuits écologiques, intégrant la biodiversité et les écosystèmes locaux, pourrait séduire de nombreux visiteurs tout en sensibilisant à la nécessité de préserver cet héritage naturel. Certaines zones comme les mangroves de Khor, de Bango et de Gandiol restent encore non exploitées.



Création d'un cadre d'Échanges entre acteurs tourisme et la presse locale



Enfin, établir un cadre d'échanges régulier entre les acteurs du tourisme et les médias locaux serait bénéfique pour promouvoir les richesses locales. Cela passerait par des rencontres, des conférences de presse et des visites organisées, permettant aux journalistes de découvrir Saint-Louis sous un nouvel angle et d'en relayer le message. Une communication efficace contribuera à forger une image forte et positive de la ville, attirant ainsi davantage de touristes. Le développement du tourisme à Saint-Louis nécessite une approche holistique, intégrant la préservation du patrimoine, l'évolution des métiers et la promotion des initiatives durables. Les efforts conjugués des acteurs locaux, du syndicat d'initiative et des médias pourront faire de la cité de Mame Coumba Bang un pôle d'attraction incontournable, tout en respectant son identité et sa richesse culturelle.



M.S/NDARINFO.COM