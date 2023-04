​Distribution de "Ndogou" : le MSD s'illustre à Pikine (vidéo)

Le Mouvement de Solidarité pour le Développement ( MSD) a clôturé hier sa campagne de distribution de "Ndogou" dans les sous-quartiers de Pikine. Sa démarche solidaire est remarquable. Elle consiste à payer toute la commande d'une boulangerie et la distribuer gracieusement à la population venue acheter du pain. Après Missira, Sor Diagne et Sor Daga, Pikine Diokoul, l'initiative s'est faite à Bas Sénégal et Angle Tall. Les membres ont salué l'instinct de partage et d'altruisme de leur responsable Moussa BA, en plaidant pour sa promotion et le renforcement de ses capacités d'action.