​Division sur le croissant lunaire : l’Imam Mouhammedou Abdoulaye CISSÉ prône le dialogue entre les confréries (vidéo)

L’Imam de la mosquée IHSANE de SINDONÉ a regretté le manque d’éducation qui fait rage au Sénégal en indiquant que la carence de Savoir est la cause du malaise sociale qui secoue le pays. « L’éducation englobe l’enseignement du Coran, la quête du Savoir et l’obtention d’un métier », a rappelé Serigne Mouhammedou Abdoulaye CISSÉ.



« Il y a trop de temps perdu et trop d’oisivetés au Sénégal. Les enfants ne sont pas éduqués, les adultes ne travaillent pas ». « Un pays qui vit dans cette situation recule de plus en plus », a-t-il signalé.



Il a par ailleurs plaidé pour une discussion entre les guides religieux afin de trouver un consensus sur le croissant lunaire et célébrer les fêtes dans l’unité. « J’appelle tous les guides confrériques du pays au dialogue, e, mettant de coté nos appartenances, nos personnalités et nos aspirations personnelles pour mettre en avant l’intérêt général de la Oummah Islamique », a-t-il lancé.



Le fils de Serigne Madior CISSÉ (rta) invite les fidèles à un retour aux préceptes de l’ISLAM. « Il y a beaucoup de tiraillements inutiles. Il faut aller à l’essentiel, a-t-il dit.