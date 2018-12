​Dragage et le balisage de la brèche : Voici le planning du Gouvernement (ministre)

Le ministre de la Pêche et de l’Économie maritimes a présidé, vendredi, une réunion d’information sur les travaux de dragage et de balisage de la brèche que son gouvernement veut engager suite aux dernières injonctions du président Macky SALL.



Après la réception du mandat d’exécution (non encore livré), la Société marocaine de Génie civil (SOMAGEC) contractée pour cette expertise, prendra quinze (15) jours pour faire les levées topographiques nécessaires et réactualisées des données prises en 2016.



Quarante-cinq jours (45) jours seront consacrés à l’acheminement de la drague à Saint-Louis.



Le dragage et le balisage du canal de délestage vont s’étaler sur une durée de 120 jours.



L’engin fera ses manœuvres de la mer au fleuve, du nord au sud, en créant un chenal propice à la navigabilité. Cela devra permettre d’enlever les montagnes de sable sur lesquelles se heurtent les embarcations.



Par la suite, des balisages lumineux seront installés sur les contours de la nouvelle issue pour guider les piroguiers. Au total, 5 mois seront nécessaires pour mettre un terme aux accidents meurtriers, selon le ministre.



>>> Ses explications en WOLOF