​Drames de l’émigration clandestine : Babacar DIOP sensibilise la jeunesse

La finale de la Zone 13 de l’ODCAV de Saint-Louis, organisée hier dans la commune de Gandiol, a été couronnée de succès. L'événement qui a vu l'ASC Tassinère l'emporter aux tirs au but face à Deukeundo, s'est distingué par son ambiance festive et fraternelle, conformément aux souhaits du parrain Babacar DIOP qui n'a ménagé aucun effort pour sa réussite.



Dans son allocution, M. DIOP, directeur du Centre Régional des Œuvres Universitaire de Saint-Louis (Crous) a exprimé sa satisfaction quant à l'esprit sportif exemplaire démontré par les deux équipes finalistes. Il a saisi cette tribune pour aborder la problématique de l'émigration clandestine qui touche particulièrement le département de Saint-Louis, exhortant les jeunes à privilégier la formation et la valorisation des ressources locales.



"Le changement que nous avons tant souhaité est désormais une réalité avec l'arrivée aux commandes du président Bassirou Diomaye FAYE et du Premier ministre, Ousmane SONKO, des jeunes leaders patriotes et panafricanistes", a-t-il ajouté.



Il a appelé la jeunesse à la patience, promettant que les nouvelles orientations politiques permettront bientôt de créer des conditions économiques qui dissuaderont l'émigration pour des motifs économiques.