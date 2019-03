​Élection présidentielle apaisée : Mansour FAYE salue l’apport des Imams de Saint-Louis (vidéo)

Le maire de Saint-Louis a remercié, vendredi, les imams et Ulémas de la ville pour leurs prières et leur implication dans la pacification du scrutin présidentiel.



Mansour FAYE tenait une rencontre avec les membres de l’association des Imams et Ulémas de Saint-Louis (AIUS) au cours de laquelle, il a remis un appui financier de la part de la première dame Marième Faye SALL en guise de soutien aux activités de cette structure.



Le geste fortement apprécié par les religieux qui ont salué l’invitation de l’édile.



« Nous apprécions cette initiative », a déclaré l’Imam Cheikh Tidjane FALL. « Nous avons ensemble formulé des prières pour que le pays puisse exploiter, de manière calme, les ressources du pétrole et du gaz », a-t-il indiqué.



>>> Suivez les réactions ...