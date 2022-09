​Enfance et Pratique sportive : le Projet EJO fait bouger le département – vidéo

En collaboration avec les Jeunes de la Cité, le projet Ejo mis en œuvre par Association de Solidarité Sportive, Culturelle et Artistique Nationale (ASSCAN) a organisé hier des séances de jeux sportifs au profit d’enfants de la Commune et département. à Ngallèle Cette activité fait suite à une mobilisation sportive en juin dernier au lycée Charles de Gaulle, au cours de laquelle 2000 jeunes ont été formés. Près de deux cent mômes de la Commune et du département ont pris part à l’événement de ce samedi à côté des femmes randonneuses du quartier.