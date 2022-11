​Entrepreneuriat : " l’engagement et la discipline", des indispensables pour réussir - vidéo

Vulgariser l’esprit entrepreneuriat et réduire les contraintes des premiers pas, c’est l’otique visé par un salon de discussions tenu hier à Saint-Louis. Des entrepreneurs de divers secteurs d’activités ont échangé et partagé leurs expériences et vicissitudes de parcours. Pour l’initiatrice Adja N’daté Ka DIOP, présidente de Salam Group, l’objectif est d’armer les jeunes diplômés. « On ne peut pas tout attendre des entreprises alors que l’on manque de compétences à combler », a-t-elle laissé entendre. « Il faut s’inspirer de l’audace des autres et se rendre compte que c’est possible de créer quelque chose. Les jeunes doivent se rapprocher de ceux qui ont réussi et tirer des informations de leur sillage », a-t-elle ajouté. « Quand on démarre, on est passionné. Mais cela ne suffit pas. Il faut de l’engagement et de la discipline », a assuré Mme DIOP.