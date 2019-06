​Épuration des eaux usées : le modèle écologique de l’UGB offert en exemple aux collectivités locales de Saint-Louis (vidéo)

Un séminaire sur « la gestion durable des eaux : les défis en territoire urbain et périurbain » a été ouvert, mercredi, à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis. Ce conclave s’inscrit dans le cadre du projet « Contribution à la Gestion des Ressources en Eau à Saint-Louis (Phase II) » financé par l’Aire Métropolitaine de Barcelone (AMB), exécuté par la Fondation MON-3 (MON3) et la Fondation Solidarité de l’Université de Barcelone (FSUB) en partenariat avec l’Université Gaston Berger de Saint-Louis et en collaboration avec l’Agence Régionale de Développement de Saint Louis (ARD).



Plusieurs chercheurs, élus des Communes du département de Saint-Louis et du Conseil Départemental de Saint-Louis ont pris part à ces échanges.





« Ce séminaire est une occasion de réfléchir sur les défis en matière de gestion de l’eau auxquels font face aujourd'hui des villes comme Saint Louis, en analysant la situation actuelle et en exposant des exemples de villes ou d’intermunicipalités où des solutions institutionnelles ou techniques de gestion intégrale et durable de l'eau en milieu urbain ont déjà été mises en œuvre avec succès », renseigne le docteur Adrien COLY, initiateur de ce projet.



L’enseignement chercheur déroule ce programme avec le support de la Docteure Antonina TORRENS ARMENGOL de l’Université de Barcelone.



« Cette activité s’inscrit plus largement dans le cadre de la collaboration entre MON3, l’UGB et la FSUB initiée en 2016 sur la gestion durable des ressources hydriques qui s’est déjà illustrée en janvier 2019 avec l’inauguration de la station pilote d’épuration écologique sur le Campus de l’UBG, premier système écologique de ce type au Sénégal », a-t-il ajouté.



Pour une nouvelle fois, la collaboration entre des universités (Université Gaston Berger (de Saint-Louis) et Université de Barcelone), et l’ONG MON3 se met au service de la communauté en accompagnant les collectivités territoriales dans la réflexion pour la recherche de solutions pour une gestion durable du l’eau dans un contexte de changements climatiques auxquels la ville de Saint Louis et les communes de son aire d’influence sont particulièrement sensibles.