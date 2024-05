​Fléau des Jakarta : aux urgences de l'hôpital de Saint-Louis, "les accidentés occupent 65 % des lits"

Et si la faucheuse roulait à bord de ces bécanes qui pullulent dans la ville ?



Il ne se passe plus d'une semaine sans que le deuil ne s'abatte sur nos étroites routes non adaptées à ce nouveau type de transport en commun. Tradition importée d'ailleurs pour réduire le taux de chômage ou profiter de nouvelles retombées financières pour la Commune, ces motos sont en train de mettre en péril l'avenir de la jeunesse.



Aux urgences, les accidentés des Jakarta occupent 65 % des lits, renseigne le docteur Abdou Yacine NDOYE, chef du service Chirurgie Orthopédie de l'hôpital régional de Saint-Louis du Sénégal. Lors de fêtes, de vacances, le pic des collisions est inévitable. Dans cet entretien avec NdarINFO, il révèle l'ampleur du danger qui requiert une réaction forte et diligente des autorités pour y mettre un terme.



Ignorance du code de la route, non-respect du port de casques, circulation à vive allure, les infractions sont commis en excès au quotidien. Le dernier accident en date, relayé à travers nos colonnes, s'est produit sur l'axe Gandiol-Saint-Louis. Deux jeunes ont heurté un véhicule de type 4x4. Un choc frontal meurtrier et un engin entaillé qui donnait la chair de poule. Admis aux urgences, le jeune homme, grièvement blessé, a perdu la vie.



Suivez les éclairages du docteur NDOYE ...