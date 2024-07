​Formation de football : l’Académie Unifoot vise le sommet

L’Académie Unifoot de Saint-Louis aspire à occuper une place de choix dans la formation des pépites au Football. Fondé en février 2022 par l’ancien gardien de but de la Linguère de Saint-Louis, et de l’équipe nationale, Mamadou BA, l’Institut fait son bonhomme de chemin. Ce dernier s’est réjoui de l’engouement suscité par le centre qui accueille déjà des enfants venus de différents coins du pays. L’ancien portier du Jaraaf qui ne cache pas sa joie devant cet engouement, réaffirme son ambition de participer à l’éclosion et à la détection de nouveaux talents. Il invite les autorités à soutenir ce projet qui vise à préparer la relève.