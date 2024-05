​GAMOU NDAR : la Coskas souligne le caractère international de l’événement et magnifie l’hospitalité des Saint-Louisiens.

Le président de la commission culturelle du Gamou de NDAR ( Djangu Cheikh) a soutenu samedi que l’événement religieux a fini de porter la dimension et la reconnaissance internationales du parrain Serigne Babacar SY, en rappelant l’importance que le guide accordait à son organisation.



« Il ne cessait de dire que le Gamou de NDAR était sa préférence et il invitait tous ses disciples et ses sympathisants, à y assister », a indiqué Moustapha KANE.



« C’est cela le sens de notre engagement pour sa réussite », a ajouté le membre de la section régionale du Mouvement d'avant-garde de la Hadara, le Comité d'Organisation au Service du Khalif Ababacar SY (COSKAS).



Annonçant la participation du responsable moral Serigne Moustapha Al Amine et de Serigne Cheikh Tidjane SY Al Maktoum, ce soir, à la cérémonie officielle, il assure que d’importantes orientations sur la Hadratoul Malikiya, sur la confrérie et sur la marche du pays » seront délivrées sous la grande tente érigée dans l’enceinte du lycée Charles De Gaulle.



« Saint-Louis a exprimé son sens de l’hospitalité et de l’accueil qui lui est propre. Toute la population s’est illustrée à travers cet élan. La ville a montré qu’elle mérite d’accueillir un tel événement », a conclu M. KANE.